O Bahrein sediará mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, desta vez o Grande Prêmio do Sakhir, em traçado alternativo ao utilizado no último fim de semana, mas dessa vez sem o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que deu positivo em teste para o novo coronavírus.

Além do campeão mundial por antecipação, outro "desfalque" será o do francês Romain Grosjean, da Haas, que sofreu impressionante acidente no domingo, após toque com o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, e se chocar contra o guard rail, o que provocou incêndio no carro, que foi partido ao meio.