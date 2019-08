O técnico Lionel Scaloni divulgou neste domingo a primeira convocação da seleção argentina após a participação na Copa América, para amistosos com Chile e México, que acontecerão em setembro, sem a presença do atacante Lionel Messi.

O camisa 10 está suspenso por causa de declarações dadas após a derrota nas semifinais para o Brasil, que sediou e conquistou o torneio continental. O craque do Barcelona não poderá atuar por três meses, assim ficará fora dos jogos do próximo dia 5, com os chilenos, e de cinco dias depois, com os mexicanos.