A goleada do Paris-Saint Germain sobre o Toulouse por 4 a 0 neste domingo, no Parc des Princes, pela terceira rodada do Campeonato Francês teve a sua parte negativa, as lesões sofridas pelos atacantes Kylian Mbappé, que será desfalque por um mês, e Edinson Cavani, que ficará de fora por três semanas.

Cavani se machucou aos 14 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Choupo-Moting, autor de dois dos gols do atual bicampeão nacional. Já Mbappé deu lugar a Arthur Zagre aos 21 da etapa final.