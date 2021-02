As oitavas de final da Liga dos Campeões terão início nesta terça-feira, já com um duelo quente entre Barcelona e Paris Saint-Germain, no estádio Camp Nou, em que os visitantes não contarão com o lesionado Neymar e tentarão quebrar uma série de eliminações para o rival.

Em outra partida que abre esta fase, RB Leipzig e Liverpool também farão jogo de ida, mas o duelo foi transferido para a Puskas Arena, em Budapeste, devido às restrições impostas pelo governo da Alemanha aos viajantes vindos do Reino Unido, onde há proliferação de uma cepa mais contagiosa do novo coronavírus.