O Washington, que disputa a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), apresentou nesta quinta-feira o novo nome e a identidade visual que utilizará provisoriamente, sem o apelido "Redskins" (Peles Vermelhas) e as referências a indígenas.

A franquia, uma das mais tradicionais da NFL anunciou que busca ter mais tempo para definir a nova denominação, assim, por enquanto, será conhecida como Washington Football Team.

Enquanto isso, segue o processo de retirada do antigo nome de espaços físicos e digitais, que deve ser concluído pouco antes da estreia da temporada regular da liga, marcado para acontecer em 13 de setembro, em duelo com o Philadelphia Eagles.

De acordo com as informações divulgadas hoje, o Washington não terá qualquer mudança nas cores que utiliza o vermelho e o amarelo. No capacete da equipe, o logotipo da franquia, que era a estilização de um índio "pele vermelha", será substituído pelo número do jogador, em dourado.

Para a definição do novo nome e identidade visual, os dirigentes do time da capital dos EUA consultarão jogadores, ex-atletas, torcedores, patrocinadores e a comunidade, segundo divulgou a própria franquia recentemente.

Desde o último dia 13, o apelido "Redskins" foi retirado oficialmente, como consequência de um estudo que expôs reivindicações históricas de grupos nativos dos Estados Unidos, que alegam conter discriminação no termo "pele vermelha".