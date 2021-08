O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, durante uma coletiva nesta sexta-feira. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, evitou nesta sexta-feira anunciar a data da estreia de Lionel Messi pelo clube francês e afirmou que ainda precisa definir um time com os jogadores que tem.

"Ainda não temos um time. Temos uma equipe com jogadores que brilham sozinhos, é um tremendo desafio fazer esses nomes jogarem como um time, com naturalidade, disciplina e organização", declarou o treinador em entrevista coletiva prévia à partida contra o Strasbourg, pela segunda rodada do Campeonato Francês.