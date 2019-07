A atleta sul-africana Caster Semenya, bicampeã olímpica e tricampeã mundial dos 800 metros, afirmou que só participará do Mundial de Doha, que será disputado entre setembro e outubro, se puder lutar pelo tetra.

"Se não puder correr os 800, não estarei no Mundial. Tirarei umas férias e depois voltarei a competir na próxima temporada", declarou a multicampeã neste domingo após ter vencido os 800 metros do Meeting de Stanford (EUA), do qual pôde participar graças a uma liberação do Tribunal Federal da Suíça.