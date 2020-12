O projeto de lei para legalizar o aborto será debatido no plenário do Senado argentino no dia 29 de dezembro, após ter recebido nesta quinta-feira a aprovação das comissões, confirmaram fontes da câmara alta à Agência Efe.

Desde a segunda-feira passada, o texto legislativo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, foi analisado pela comissão das mulheres, da justiça e assuntos penais e da saúde do Senado, com a participação de especialistas na matéria - a favor e contra o aborto - que receberam perguntas dos senadores.

Nesta quinta-feira, ao término das reuniões, foi dada a aprovação necessária para que o projeto seja debatido. A presidente do plenário das comissões, a senadora Norma Durango, agradeceu pelo "debate sério, responsável e respeitoso".

"Quero fazer um reconhecimento aqui a essa enorme onda verde que são nossas filhas, nossos jovens que nos ensinaram que podemos defender seus direitos, defender a possibilidade de fazer com seus corpos o que desejarem", destacou Durango antes de concluir a sessão.

Alguns legisladores se mostraram contrariados com o projeto de lei, como o senador pela província de Chaco Víctor Zimmermann, da opositora União Cívica Radical.

"Queria ter debatido alguns assuntos, temos diferenças em relação ao projeto. Entendo que a decisão do governo é resolver logo, e não concordamos com isso", comentou.

O projeto de lei, impulsionado pelo governo do presidente Alberto Fernández, propõe concecer acesso legal à interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação em um tempo máximo de dez dias após a solicitação. No entanto, os profissionais poderão exercer a objeção de consciência e encaminhar a paciente para outro profissional.

Atualmente, o aborto só é legalmente permitido na Argentina caso a mulher tenha sido vítima de estupro ou corra risco de vida, segundo o Código Penal de 1921. EFE

apr/vnm