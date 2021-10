A sentença do caso envolvendo do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, acusado de cumplicidade em chantagem contra o ex-companheiro de seleção francesa Mathieu Valbuena, será conhecido no dia 24 de novembro, segundo foi anunciado nesta sexta-feira em audiência preliminar.

Na data marcada, se saberá se o Tribunal Correcional de Versalhes, nos arredores de Paris, aceitará o pedido da Procuradoria Francesa, que pediu pena de 10 meses de prisão para o goleador, mas com cumprimento suspenso, além de multa de 75 mil euros.