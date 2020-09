As americanas Serena Williams e Sofia Kenin, as duas principais cabeças de chave ainda vivas no US Open após a queda precoce da tcheca Karolina Pliskova, se classificaram nesta quinta-feira para a terceira rodada do torneio, em dia marcado também pela estreia com vitória do brasileiro Marcelo Demoliner nas duplas.

Em busca do heptacampeonato do Grand Slam americano e do recorde de 24 títulos de 'majors', no qual se igualaria à australiana Margareth Court, Serena venceu a russa Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em 1h33min de partida no Arthur Ashe Stadium, sem público devido à pandemia do novo coronavírus.