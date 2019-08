A americana Serena Williams elogiou nesta sexta-feira a compatriota Coco Gauff, de apenas 15 anos, que se classificou à terceira rodada do US Open, fase em que enfrentará a atual número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka.

"Acho que ela tem muito talento. Qualquer pessoa que tem 15 anos e joga dessa forma, vai atrair muita atenção. Acho que é genial", garantiu a ex-líder do ranking da WTA, que já venceu três partidas no quarto e último Grand Slam do ano.