A americana Serena Williams estreou nesta segunda-feira com uma difícil vitória sobre a holandesa Arantxa Rus no WTA Premier de Cincinnati, que neste ano está sendo disputado em Flushing Meadows, no mesmo complexo usado para a realização do US Open, em Nova York.

Em uma batalha de quase três horas de duração, a terceira cabeça de chave e nona colocada do ranking da WTA derrotou a número 72 do mundo por 2 a 1, com 7-6(6), 3-6 e 7-6(0). Rus, proveniente do qualifying, desperdiçou algumas chances, já que teve set point na primeira parcial e sacou para o jogo no 12º game do terceiro set.