A americana Serena Williams se classificou para as semifinais do US Open pela 12ª vez na carreira, a nona seguida, ao vencer a chinesa Qiang Wang por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, em apenas 44 minutos.

No Arthur Ashe Stadium, a tenista da casa, dona de seis títulos do torneio, não deu a menor chance para a adversária, que vinha com moral alto depois de ter eliminado a australiana Ashleigh Barty, número 2 do mundo.