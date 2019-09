Seis vezes campeã do US Open, a americana Serena Williams bateu nesta quinta-feira a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-1, nas semifinais do torneio, e estará pela 10ª vez na carreira na grande decisão do último Grand Slam da temporada.

Na final, Serena enfrentará a vencedora do duelo entre a suíça Belinda Bencic, 13ª cabeça de chave do torneio, e a canadense Bianca Andreescu, a 15ª principal favorita ao título do US Open, que jogam ainda hoje.