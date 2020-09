A americana Serena Williams se classificou para as quartas de final do US Open ao vencer a grega Maria Sakkari nesta segunda-feira, dia marcado também pelas vitórias do austríaco Dominic Thiem em simples e do brasileiro Bruno Soares nas duplas e pela eliminação de Luísa Stefani.

Serena, terceira cabeça de chave e que sonha com o sétimo título do Grand Slam americano, bateu a 15ª favorita por 2 sets a 1 de virada, com parciais de 3-6, 7-6(6) e 6-3, em uma batalha de quase duas horas e meia de duração.