A americana Serena Williams atropelou nesta segunda-feira a russa Maria Sharapova, sua eterna rival, em um dos jogos mais esperados do US Open, para avançar à segunda rodada do torneio.

No duelo das duas ex-líderes do ranking da WTA, Serena levou a melhor e venceu Sharapova sem dificuldades por 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em apenas 59 minutos de partida.