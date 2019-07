A organização do torneio de Wimbledon anunciou as punições da primeira semana de competição, entre as quais se destacam as da americana Serena Williams, do italiano Fabio Fognini e do australiano Nick Kyrgios.

Heptacampeã em Wimbledon, Serena foi multada em US$ 10 mil por danificar uma das quadras do All England Club durante um treino ao bater a raquete no chão.