O zagueiro espanhol Sergio Ramos afirmou nesta quinta-feira que não houve qualquer evolução nas negociações com o Real Madrid pela renovação do contrato que tem com o clube, que se encerrará daqui três meses apenas.

"É certo que muitas perguntas e muita incerteza são geradas pelas informações que saem, e eu gostaria de dizer algo, mas não tenho nenhuma novidade", disse o capitão dos 'Merengues', durante o evento em que lançou a nova temporada da série documental sobre sua vida dentro e fora dos campos.