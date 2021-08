Protagonistas de uma forte rivalidade quando defendiam Real Madrid e Barcelona, respectivamente, Sergio Ramos e Lionel Messi agora são companheiros de clube no Paris Saint-Germain, e o zagueiro espanhol deu nesta quarta-feira as boas-vindas ao atacante argentino.

"Quem diria, não é mesmo, Messi? Bem-vindo!", escreveu o defensor no Instagram como legenda para uma foto em que a camisa 4, com seu nome, é vendida ao lado da número 30, com o nome do astro argentino, em uma loja do PSG.