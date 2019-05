Após a especulações de que teria pedido para sair rumo ao futebol chinês, o zagueiro Sergio Ramos convocou os jornalistas nesta quinta-feira e anunciou que continuará no Real Madrid, do qual é capitão e com o qual tem contrato até 30 de junho de 2021.

Durante o anúncio, feito no centro de treinamentos do Real, o jogador de 33 anos disse que pretende se aposentar no clube e que pretende resolver em breve os problemas com o presidente Florentino Pérez.