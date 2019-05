O zagueiro Sergio Ramos solicitou ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, uma rescisão de contrato para aceitar uma proposta milionária de um clube chinês, segundo revelou nesta segunda-feira o programa "Jugones", da emissora espanhola "La Sexta TV".

De acordo com o programa, houve uma reunião entre Sergio Ramos, o irmão e agente do jogador, René Ramos, o advogado, Julio Senn, e Pérez. Durante o encontro, o zagueiro de 33 anos revelou que recebeu uma proposta irrecusável do futebol chinês e que pretende deixar o Real.