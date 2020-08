Cerca de cem torcedores do Newell's Old Boys fizeram nesta quinta-feira uma carreata que começou no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, até o Monumento da Bandeira, para pedir a volta de Lionel Messi, que passou pela base do clube e deseja sair do Barcelona após 20 anos.

Sob o slogan "Seu sonho, nossa esperança", a manifestação foi convocada por torcedores através das redes sociais depois que foi divulgado o desejo do craque de deixar o Barça, ao qual chegou no ano 2000, com apenas 13 anos.