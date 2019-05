O Sevilla anunciou nesta quarta-feira, por meio de comunicado, que o técnico espanhol Joaquín Caparrós não seguirá no comando do time na próxima temporada, embora, seguirá trabalhando no clube, como aconteceu há um ano.

O veterano havia sido contratado como diretor-esportivo, depois de ter encerrado a temporada 2017-2018 como treinador, em substituição ao italiano Vincenzo Montella.