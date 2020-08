Sevilla, maior campeão da Liga Europa, e Inter de Milão, uma das equipes que mais venceu a antecessora Copa da Uefa, decidirão nesta sexta-feira o título do torneio secundário do futebol europeu, às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha.

A competição foi criada em 1971, para substituir a Taça das Cidades com Feiras, que tinha participantes escolhidos por convites. A ideia era reunir os times que não tinham obtido vaga para a Copa Europeia, atual Liga dos Campeões, que na época só reunia os detentores de títulos nacionais.