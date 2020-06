Real Valladolid´s players protest the referee after penalize with a penalty during a Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and Real Valladolid at Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla, southern Spain, 26 June 2020. EFE/JULIO MUNOZ

Duas das equipes que mais empatam nesta edição do Campeonato Espanhol, Sevilla e Valladolid ficaram no 1 a 1 nesta sexta-feira, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na partida que marcou a abertura da 28ª rodada.

A equipe anfitriã pressionou desde o começo e teve algumas chances de gol, mas quem abriu o placar foram aos visitantes. Aos 25 minutos do primeiro tempo, em jogada de bola parada, Kiko Olivas marcou de cabeça.

Após ter saído atrás no placar, o time andaluz acusou o golpe e foi para o vestiário com o moral baixo. Na etapa final, reagiu, mas só obteve a deixou tudo igual aos 38 minutos, em cobrança de pênaltis. Ocampos bateu e converteu.

Time que mais empatou em 'La Liga' 2019-2020, com 14, o Valladolid, de propriedade de Ronaldo 'Fenômeno', é 14º colocado, com 35 pontos, nove a mais que o Mallorca, que abre a zona de rebaixamento. O Sevilla, com 12 igualdades, ainda aparece em quarto na tabela de classificação, com 54.

Houve dois brasileiros em campo, ambos titulares do time mandante: o zagueiro Diego Carlos, que atuou durante os 90 minutos, e o volante Fernando, que, com cartão amarelo, foi substituído no intervalo. EFE

