O Sevilla, pouco depois do anúncio da Uefa de que haverá público limitado na partida com o Bayern de Munique, pela Supercopa da Europa, alertou os torcedores do clube interessados na compra de ingressos que será necessário apresentar teste PCR negativo para entrar na Hungria, sede do duelo.

O título será disputado em 24 de setembro, na Puskas Arena, em Budapeste, para cerca de 3 mil pessoas. Esta será a primeira partida organizada pela Uefa com torcedores nas arquibancadas, após as restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo o Sevilla, será preciso apresentar o teste de diagnóstico com resultado negativo para o patógeno na chegada à Hungria. O exame, que deverá estar em idioma húngaro, precisará ter sido realizado três dias antes do desembarque.

O clube ainda destaca que os detentores de ingressos ainda deverão passar por uma avaliação médica ao chegar e deverão permanecer, pelo menos, 72 horas no país.

Além disso, o Sevilla indicou aos torcedores que todas as medidas de controle adotadas deverão ser respeitadas, como uso de máscara, se submeter a checagem de temperatura e manter distância entre outras pessoas na arquibancada.