O Sevilla, da Espanha, e o Galatasaray, da Turquia, estão negociando a transferência do zagueiro brasileiro Marcão, ex-Athletico Paranaense, para o clube da região da Andaluzia, segundo fontes próximas às conversas entre dirigentes relataram nesta quarta-feira à Agência Efe.

De acordo com as informações obtidas, já existe um acordo do defensor, de 26 anos, com o Sevilla para a assinatura de um contrato válido por cinco temporadas.