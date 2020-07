Os jogadores do Sevilla comemoram a vitória sobre o Athletic Bilbao nesta quinta-feira, no estádio de San Mamés, em Bilbao. EFE/Luis Tejido

Invicto desde a volta do Campeonato Espanhol após a pausa forçada pela pandemia do novo coronavírus, o Sevilla emplacou a terceira vitória seguida ao derrotar o Athletic Bilbao por 2 a 1 hoje no San Mamés, de virada, dando mais um passo rumo à Liga dos Campeões 2020-2021.

A quinta-feira teve ainda, também pela 35ª rodada, o segundo triunfo em três partidas do Mallorca, que superou o Levante e ainda sonha permanecer na elite da Espanha.