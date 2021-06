O zagueiro brasileiro Marlon Santos, que na última temporada defendeu o Sassuolo, assinou nesta terça-feira um contrato de cinco anos com o Shakhtar Donetsk, onde disputará a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, ele estava no clube italiano desde 2018. Sua primeira experiência no futebol europeu foi no Barcelona, onde na temporada 2016/2017 disputou três partidas na equipe principal, e depois foi emprestado ao Nice, da França.