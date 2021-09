Jogadores do Ajax comemoram após marcar o primeiro gol da partida contra o Besiktas nesta terça-feira, em Amsterdã. EFE/MAURICE VAN STEEN

Depois de terem estreado com derrotas para Sheriff Limasol e Real Madrid, respectivamente, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Kiev, e continuam sem vitória no grupo D da Liga dos Campeões.

É a terceira vez em duas temporadas que as duas equipes se enfrentam pela Champions, e a terceira em que o duelo termina sem gols. Também houve empate em 0 a 0 entre Shakhtar e Inter nos dois confrontos entre eles pela fase de grupos no ano passado.