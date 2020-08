O Shakhtar Donetsk voltou às semifinais da Liga Europa após quatro anos ao golear o Basel por 4 a 1 nesta terça-feira, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, com gols dos brasileiros Júnior Moraes, Taison, Alan Patrick e Dodô.

A partir das quartas de final, as eliminatórias desta edição do torneio continental estão sendo decididas em jogo único com portões fechados na Alemanha, em uma medida adotada pela Uefa para tentar evitar a propagação do novo coronavírus.