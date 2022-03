O ex-atacante Andriy Shevchenko, que brilhou com as camisas do Milan e Chelsea e uma das figuras mais importantes do esporte ucraniano, pediu nesta quarta-feira que a invasão russa seja interrompida e pediu que mais ajuda seja dada ao seu país.

Shevchenko, que disputou 111 jogos pela seleção ucraniana, falou sobre a situação que seu país está vivendo em entrevista à emissora "Sky Sports".