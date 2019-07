O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, se concentrou nesta sexta-feira em trabalhar a parte tática com a equipe, com especial atenção ao lateral-esquerdo Renan Lodi, uma das novidades do time para a próxima temporada.

Desde segunda-feira, os jogadores do clube colchonero realizam a pré-temporada em Los Ángeles de San Rafael, na região serrana da província de Segóvia, a 80 quilômetros de Madri. Após coordenar corridas pelo campo de golfe local, Simeone se dedicou a treinar o esquema 4-4-2 com um time compacto.