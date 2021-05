O Real Madrid é o clube mais valioso do Campeonato Espanhol, avaliado em 3,13 bilhões de euros, levando em conta a atividade econômica, esportiva, os torcedores, a área digital e o impacto social, de acordo com o site "2Playbook", especializado na indústria do esporte.

O segundo colocado da lista é o Barcelona, avaliado em 3,044 bilhões de euros, enquanto o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição, com o valor de 1,134 bilhões. Athletic Bilbao (437,2 milhões de euros) e Sevilla (436,3 milhões) completam os cinco primeiros lugares do ranking.