Com os portões fechados na Granja Comary, a seleção brasileira treinou nesta segunda-feira pela penúltima vez antes do amistoso contra o Catar, e as atividades foram marcadas pela chuva e uma intensa neblina em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Os jogadores participarão amanhã de um último treino antes da viagem a Brasília, onde a seleção enfrentará o Catar na quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, às 21h30.