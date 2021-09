O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. EFE/TIM KEETON/Arquivo

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmou nesta sexta-feira que Cristiano Ronaldo enfrentará o Newcastle no sábado, mas não revelou se o português será titular ou se começará no banco de reservas.

"Ele teve uma boa semana conosco e certamente vai estar em campo neste sábado, em algum momento", declarou Solskjaer em entrevista coletiva.