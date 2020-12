O atacante sul-coreano Heung-min Son, graças a uma arrancada fulminante, foi anunciado nesta quinta-feira como o vencedor do Prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, que faz parte da programação dos prêmios The Best, entregues pela Fifa.

O lance que fez o jogador do Tottenham erguer o troféu aconteceu ainda em 7 de dezembro do ano passado, em jogo com o Burnley, pelo Campeonato Inglês. Son disparou desde a intermediária defensiva da equipe londrina, cruzou todo o campo e bateu firme, sem dar chance ao goleiro adversário.