O croata Mario Mandzukic, de 35 anos, anunciou nesta sexta-feira a aposentadoria do futebol, um dia depois de ter o nome sido um dos mais comentados no Twitter entre usuários brasileiros, devido ao apelo de torcedores do Palmeiras para que defendesse o clube.

O jogador, que atuou até a temporada passada pelo Milan, divulgou no Instagram uma espécie de carta aberta, destinada a ele mesmo quando criança, em que confirma o adeus aos gramados. A postagem ainda é composta por uma foto do primeiro par de chuteiras que usou.