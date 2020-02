Os rivais bascos Real Sociedad e Athletic Bilbao estão em semifinais distintas e poderão se enfrentar na decisão da Copa do Rei, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na cidade de Las Rozas.

A Real Sociedad, que nesta quinta eliminou o Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabéu, enfrentará o Mirandés, equipe da segunda divisão que deixou pelo caminho times tradicionais, como Sevilla e Villarreal. Já o Bilbao, que ontem bateu o Barcelona, vai encarar o Granada, algoz do atual campeão Valencia.

Após mudanças no regulamento da Copa do Rei para a atual temporada, a fase de semifinais é a única com dois jogos entre os times. As partidas de ida acontecerão já na semana que vem, e as de volta, entre 3 e 5 de março.