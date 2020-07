O Sparta Praga venceu o Slovan Liberec por 2 a 1 de virada nesta quarta-feira, no Stadion u Nisy, e na final da Copa da República Tcheca, e conquistou o título pela sétima vez na história, a primeira nos últimos seis anos.

No duelo realizado na cidade de Liberec, o time da cidade abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo, com gol de Pasek, depois de cruzamento de Rondic.

Porém, sete minutos de inspiração de Guelor Kanga foram suficientes para que o Sparta virasse. Aos 20, o gabonês deu ótimo passe para Karlsson deixar tudo igual, e aos 29 converteu cobrança de pênalti para garantir a conquista.

A equipe da capital tcheca é a maior vencedora da história do torneio, com dois títulos a mais que o rival Slavia Praga. Já o Slovan Liberec disputou a final pela quinta vez e continua com duas taças, de 2000 e 2015.