O Spezia se tornará na próxima temporada o 68º time na história ao disputar a primeira divisão do Campeonato Italiano, mesmo depois de ter perdido para o Frosinone por 1 a 0 nesta quinta-feira, em jogo de volta pela final dos playoffs da segundona.

No jogo disputado no estádio Alberto Picco, em Spezia, a equipe visitante, comandada pelo ex-zagueiro Alessandro Nesta, contou com gol de Marcus Rohdén, marcado aos 16 minutos do segundo tempo, para obter a vitória.