O Sporting contou com um gol do volante Wendel, que vem sendo especulado como reforço do Flamengo para 2020, mas perdeu para o Gil Vicente por 3 a 1 fora de casa neste domingo e continua apenas na quarta posição do Campeonato Português, distante dos três primeiros colocados.

No jogo disputado no Estádio Cidade de Barcelos, a equipe anfitriã saiu à frente com gol de Kraev, aos 18 minutos do primeiro tempo. Wendel, ex-Fluminense, igualou aos 49, mas na segunda etapa o também brasileiro Sandro Lima desempatou aos dez, e Naidji aumentou a diferença aos 54.

Com o revés, os 'Leões' continuam com 20 pontos e estão atrás do Benfica, que lidera e neste sábado goleou o Marítimo por 4 a 0; do Porto, segundo colocado com 28 e que nesta segunda-feira receberá o Paços de Ferreira; e do Famalicão, terceiro, com 24, e que ontem perdeu para o Portimonense por 2 a 1. O Gil Vicente subiu para sétimo, com 16.

Nas outras partidas deste domingo, o Belenenses bateu o Tondela por 0 a 1 no campo do adversário, enquanto Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães empataram em 1 a 1 no Estádio do Bonfim. EFE

cdb/dr