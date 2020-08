Em sua primeira manifestação pública desde que soube que não faz parte dos planos do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada do Barcelona, o atacante Luis Suárez endossou uma mensagem de apoio do ex-zagueiro Carles Puyol a Lionel Messi, que hoje anunciou o desejo de deixar o clube catalão.

Em uma reação curiosa, Suárez respondeu com um emoji de aplausos a um tweet de Puyol, que se aposentou em 2014 após 18 anos vestindo a camisa do Barça. "Respeito e admiração, Leo (Messi). Todo o meu apoio, amigo", escreveu o ex-defensor na rede social.