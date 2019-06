O atacante Luis Suárez, que passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito há cerca de um mês, afirmou nesta sexta-feira que tem a intenção de jogar os 90 minutos da estreia do Uruguai na Copa América, contra o Equador, mas que isso dependerá do ritmo do jogo, que acontecerá no domingo.

"Obviamente o estado físico vai ser definido pelo ritmo em campo. Quero jogar toda a partida, mas vai depender. Na Copa do Mundo de 2014, pensava que chegaria bem, e aos 15 minutos do segundo tempo estava com cãibras", declarou o jogador do Barcelona