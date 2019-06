O atacante Luis Suárez se apresentou à seleção do Uruguai nesta terça-feira para se preparar para a Copa América e treinou com o restante do elenco, embora ainda se recupere de uma cirurgia no menisco do joelho direito, à qual foi submetido no dia 10 de maio.

O técnico da bicampeã mundial, Óscar Tabárez, contou pela primeira vez com os 23 jogadores que estarão no Brasil para a disputa do torneio continental.