O espanhol Fernando Alonso, que não conseguiu se classificar para disputar no próximo domingo as 500 Milhas de Indianápolis, declarou que o sucesso e as decepções são consequências de grandes desafios.

"O sucesso e as decepções só chegam se você aceitar grandes desafios. Nós os aceitamos. Obrigado pelo enorme apoio que sempre recebemos. Agora nos concentraremos na nossa próxima meta", expressou o piloto da McLaren pelo Instagram.