Se nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio os cavaleiros da Suécia dominaram a prova de salto, no Campeonato Europeu 2021, em Riesenbeck, na Alemanha, é a Suíça que se destaca, com a vitória na prova por equipes e Martin Fuchs como o favorito no individual.

Fuchs, montando Leone Jei, se disse contente por conquistar outra medalha de ouro para a família. O pai, atual treinador da equipe, foi campeão da mesma prova em 1983.