O atacante argentino Lionel Messi foi expulso neste sábado durante a partida pelo terceiro lugar da Copa América contra o Chile por "confrontar o adversário, em um incidente quando a bola já não estava em jogo", segundo a súmula do árbitro paraguaio Mario Díaz de Vivar.

O árbitro marcou o "item 6" dos motivos da expulsão, com o esclarecimento de que o escolheu "diante da falta de opções". O mesmo afirma como um dos motivos "confrontar o adversário em um incidente sucedido quando a bola já não estava em jogo, dando um forte golpe com o ombro no adversário"(o chileno Gary Medel, que também foi expulso).