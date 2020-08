A Supercopa Europeia, que será disputada entre Bayern de Munique e Sevilla, no dia 24 de setembro, terá 30% de ocupação na Arena Puskas, em Budapeste, na Hungria, conforme decidiu nesta terça-feira o Comitê Executivo da Uefa.

O objetivo da medida, de acordo com comunicado emitido pela entidade continental, é "estudar com precisão o impacto" da presença de espectadores no Protocolo de Regresso estabelecido pela Uefa.