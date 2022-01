A Corte de Cassação da Itália, equivalente no Brasil ao Supremo Tribunal Federal, confirmou nesta quarta-feira uma sentença de nove anos de prisão para o atacante Robinho por violência sexual contra uma jovem em uma casa noturna de Milão em 2013, época em que ele defendia o Milan.

O tribunal rejeitou um recurso apresentado pela defesa do brasileiro, que alegava que a vítima, então com 23 anos, teve relações sexuais consensual com o jogador. Não há mais como recorrer da sentença.